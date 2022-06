Les architectes de ARA ont conduit à titre libéral, au cours des dix dernières années, des opérations importantes de construction de logements pour le compte des opérateurs immobiliers sociaux et d’équipements pour les Collectivités et établissements publics. Leur expérience professionnelle les met donc en mesure de faciliter: -la réflexion et la maîtrise de l’ensemble des facteurs de conception de l’espace aménagé, bâti, protégé, réhabilité. -La projection de l’impact du bâti dans son environnement. Les locaux de 150 m² en Duplex, sont situés au centre ville de Cayenne 35, avenue Léopold Héder. L'agence ARA comprend deux espaces dédiés à l'atelier, un bureau gestion/secrétariat, une salle de réunion et un espace dédié à la fabrication de maquettes et à la bibliothèque. Dans le domaine de l’architecture, l’agence participe régulièrement aux concours pour la construction de logements sociaux, qui offrent l’opportunité d’une interrogation et d’une réflexion sur le statut, la nature, du logement social pour faire émerger des réponses innovantes spécifiques.