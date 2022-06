transcrire spatialement, les désirs, les usages, les besoins, les rêveries passagères ou durables…

arpenter les quartiers, les territoires, les lieux, les sites ; les aborder, les visiter, les explorer dans leurs épaisseurs, leurs coutures, leurs interstices… construire un projet pour finir de l’écrire, intervenir physiquement sur un morceau de territoire en le modifiant sans l’altérer, bâtir pour permettre à l’habiter de prendre place… tisser des liens entre l’homme et son environnement, des entrelacs, des enchevêtrements, des imbrications, des relations d’échanges…

Cet atelier a pour ambition la confrontation du savoir faire et du penser le faire au travers de l’urbanisme, l’architecture, l’art et le paysage. Notre démarche trouve son point de départ dans l’observation de la complexité du réel.

Elle se situe à mi chemin entre ordre et désordre à l’image de l’urbain contemporain qui se construit à partir d’actes spontanés et réfléchis à la fois. Plusieurs postures nous questionnent et nous mettent en mouvement : l’appropriation de la texture et des strates d’un lieu pour mettre en scène de nouvelles profondeurs constitutives des territoires ; l’affirmation de lieux capables d’accepter des transformations et des évolutions, qui ne figent pas les choses; la production d’interventions dissonantes qui interrogent, rendent l’homme actif dans sa relation au monde et ouvrent la ville à la spontanéité… La question urbaine en particulier, nous interpelle ; de par sa complexité, elle nécessite une réflexion globale qui s’appuie sur un travail de prospection et d’allers-retours entre théorie et pratique pour donner forme à une urbanité qui soit durable sans être immuable.