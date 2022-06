Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Bretagne, François Xavier Sourimant débute son activité en profession libérale en 2004. Il aborde différents types de programmes : maisons individuelles, logements collectifs, immeubles et aménagements tertiaires, explorations prospectives.

Quelque soit l’objet de l’intervention architecturale, ses réalisations sont marquées par une détermination majeure : développer une démarche à la fois innovante et respectueuse des contextes architecturaux, urbains, paysagers, humains… Elle se traduit par l’écoute attentive de l’autre, par une étude sensible du site, de sa configuration et de son histoire. Elle permet de tenir compte de l’environnement et des réalités de vie de l’utilisateur final et de lui proposer des solutions d’habitat, de travail, de loisirs adaptées.