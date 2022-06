Atelier d’ Architecture, d’ Urbanisme et de Design , polyvalent, à énergie positive, installé à St-Fons en périphérie de Lyon, et dirigé par Cédric Ferrapie.

Adepte d’une approche sensible et sobre, je suis engagé pour une construction bioclimatique, biosourcée et résiliente, dans une attitude résolument enthousiaste et optimiste :

+ nous n’aspirons à aucune spécialisation. Bien au contraire, nous défendons cohérence et liberté de réponse sans à priori d’échelle, de programmes, de méthode ou de formes.

+ nous nous attachons avec acharnement à produire un projet autour d’un concept, d’une idée principale, d’une structure simple, évitant gaspillage et redondance, maîtrisant le geste et l’idée, les matériaux et la technique.

+ nous croyons à la pluridisciplinarité, au partage des savoirs et des expériences.

+ design, graphisme, scénographie accompagnent tous nos projets vers une architecture de la poésie, du rêve et de la joie de vivre.

+ en privilégiant la prospection, la recherche, l’expérimentation, la veille technologique, nous adoptons une posture de projet dynamique, toujours renouvelée, accordant ainsi une place généreuse à la créativité.

+ AL GORE n’est pas le seul à se préoccuper de l’environnement. Nous concentrons nos efforts sur la recherche active d’efficacité énergétique de nos projets.





Cédric FERRAPIE présente 18ans d’expérience professionnelle, avec des compétences nombreuses acquises :

+ d’une collaboration au sein de l’agence Christian Drevet Architecture depuis 2004 qui renforce ses convictions et sensibilités. Christian DREVET lui a transmis ses préoccupations : aller à l’essentiel, contre les dogmes esthétisants et les faux semblants de l’image, mener une démarche conceptuelle, radicale, globale, critique, et collaborative… En 2008 Cédric FERRAPIE deviens membre associé de l’agence Christian Drevet Architecture.

+ de déambulations étudiantes chez Michelou Architectes à St Etienne qui enrichissent et façonnent son regard critique.

+ d’expériences sensitives et collaborations qui amusent son esprit avec les concours europan 9 et 10.

+ des villes et du monde contemporain : Berlin, Pékin, Mexico, New York, Londres, Budapest…





L’atelier SPACE MAKER s’appuie au quotidien sur les épaulettes de Cédric FERRAPIE, mais est à considérer comme une structure à géométrie variable, qui peut intégrer ou s’associer à des compétences spécifiques au grès du type et de l’importance des projets, mobilisant compétences, idées, créativité, énergie et moyens de différents partenaires.

Nous cultivons volontairement la polyvalence de nos interventions, et abordons les infrastructures de transport, les bâtiments techniques, les écoles, les logements sociaux ou les maisons avec la même attention. Paysagistes, ingénieurs, designers, économistes, concepteurs lumières… nourrissent la galaxy SPACE MAKER pour assurer la maîtrise d’œuvre avec un maximum d’efficacité à chaque projet.