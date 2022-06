L'agence SOL Architecture & Urbanisme est composée de 4 architectes, d'une apprentie et d'une administratrice.

"Largement inspirés par les leçons de construction que nous enseigne le

bâti traditionnel, en France et à l’étranger, nous nous dirigeons toujours et dans tous nos projets vers une architecture que nous pouvons qualifier d’écologique au sens premier du terme. Cette écologie, nous souhaitons l’éloigner des critères de performance, et la rapprochons plutôt d’une recherche de symbiose entre les espaces conçus et les lieux dans lesquels ils se trouvent. Nous recherchons au maximum, à valoriser des cultures et ressources locales (matériaux, savoir-faire ou possibilités) et à faire vivre des métiers manuels par les chantiers."

"La deuxième notion qui nous anime est celle du socialement responsable. Nous essayons d’insuffler une dynamique de qualité et d’inscription dans le territoire des modes de vie contemporains à tous nos projets tout en respectant les économies qui les accompagnent. Nous souhaitons permettre aux usagers des lieux que nous concevons de s’approprier et de développer eux-mêmes par la suite leurs espaces."