Je développe une large palette d’expériences et d’études en milieux urbains pour des commandes publiques et privées, en réhabilitation, en reconversion et dans le neuf.

Je suis hautement intéressée par tous les processus de créations permettant de :

- révéler le contexte, l’environnement d’un site,

- d’inscrire le projet dans la continuité spatiale-temporelle

- de mettre en scène l’espace par la matière, la couleur, la lumière, le jeu de transparences.

- De réaliser un parcours, un cheminement.

- De mettre la technique au service de l’architecture.

- De s’inscrire dans le développement durable.

Parallèlement depuis 10 ans, je cultive un intérêt particulier à promouvoir le métier d’architecte en participant régulièrement à des jurys de concours et des ateliers de sensibilisation tels qu’Archimérique – Monumérique (Conseil Régional d’Aquitaine). Promouvoir c’est aussi transmettre son savoir et enseigner en participant aux ateliers d’analyse architecturale en licence II à l’ENSAP de Bordeaux.