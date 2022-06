SCRIPT est une société d’architecture née en 2007 à Bordeaux.

Rénovation de logements, locaux professionnels, logements individuels neufs, logements collectifs… Le projet se fait dans un échange permanent avec tous les acteurs du projet : maître d’ouvrage, bureaux d’études, thermicien, économiste, paysagiste … Il est envisagé dans une démarche globale et méthodique, qui mêle les champs de recherche et les savoirs et les compétences de chacun.

Notre démarche vise à intégrer toutes les contraintes liées au projet dès son commencement : le projet architectural n’est pas geste artistique mais réponse la plus juste possible à un contexte donné. Il n’y a pas de réponse toute faite mais une architecture sur mesure, soignée et aboutie. Dans ce travail nourri par la recherche et adapté à chaque projet, l’échange avec le maître d’ouvrage est essentiel pour nous : il instruit le projet, le questionne, l’oriente.

Enfin, l’objet architectural se nourrit particulièrement du lieu dans lequel il s’insère. Compact et perméable, il se lie sobrement au site par un dialogue discret et constant. L’enjeu du projet est ainsi de concilier toutes les contraintes pour nourrir la démarche créative, sans en négliger aucun des aspects, afin d’aboutir à une forme pertinente, simple, juste et évidente.