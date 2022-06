Jeunes Architectes, David LAURENT et Fabien MAZENC ont choisi de s’installer à Bordeaux, Cours Saint Louis. De leur rencontre à l’École d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, et de leurs divers projets en communs est né cet atelier.

Cette complicité s’est en outre, enrichie de leurs nombreux voyages à travers le monde: à titre personnel, dans le cadre de leurs études (échanges Erasmus): Bouwkunde de Delft (NL) ou dans le cadre de leur expérience professionnelle: Rhamouny (Rabat, Maroc), MVRDV (Rotterdam, Pays-Bas).

Dans cette agence qu’ils ont tout récemment aménagé, chacun des architectes est indépendant. L’envergure des projets leur permet cependant de partager leurs parcours complémentaires, leurs compétences, et leurs expériences. De nombreux projets en cours ou réalisés par chacun d’entre eux témoignent de leur énergie et de leur dextérité à manier les espaces, quel que soit le contexte, en apportant des solutions à la fois simples et contemporaines.La souplesse de l’organisation en atelier permet des associations selon l’importance et la nature des études à réaliser.