Goa se structure autour de trois architectes associés Johanne Guichard

Floc’h, Noéllie Robitaillie Conte et Eric Baeza et d’un directeur des études techniques et des travaux, Bernard Joly. Ils partagent une approche commune attentive aux usages, à la qualité de vie et à l'environnement, ils sont unis dans une même dynamique de force de proposition programmatique et spatiale.

Goa se compose d’architectes, d’urbanistes, d’architecte d’intérieur, d’info graphiste et de techniciens. Cette équipe présente les capacités et l’expérience en termes de conception et de réalisation de projets intégrant qualité environnementale et approche sociologique, dans une vision globale cohérente et transversale des différentes échelles et niveaux de détails architecturaux, techniques et paysagers.

De plus, elle dispose d’une qualification en « Architecture et Ingénierie à Haute Qualité Environnementale », qui renforce les compétences et les méthodes acquises à travers l’exécution de programmes référents, certifiés ou labellisés.

Goa croit aux approches et aux sensibilités différentes qui enrichissent le projet quand elles savent travailler ensemble. La méthodologie joue un rôle fondamental dans la capacité de l’agence à transcender la commande et le désir de la maitrise d’ouvrage et à formuler des réponses formelles subtiles et durables.

Goa aime développer la question du logement dans la ville :

Comment proposer un habitat de qualité, servi par une démarche environnementale et de nouvelles formes urbaines, acceptées par tous ?

En traversant les différentes échelles et contextes urbains, comment offrir une réponse tant globale que locale, diversifiée et renouvelée ?

Comment retrouver une complicité entre habitat et espace public par le dialogue avec la nature et le paysage ?

L'écologie peut-elle agir comme facteur d'épanouissement, créatrice de lien social ?

Comment mettre en cohérence les enjeux de la programmation urbaine et ceux de la programmation architecturale ? 3 thèmes se confrontent dans la définition de la densité et de la forme urbaine : la densité acceptable socialement, rentable économiquement et soutenable globalement.

Goa croit à l’innovation des modes constructifs et à l’ambition environnementale comme facteurs de qualité de vie.

Goa privilégie, dans ses choix de développement, des programmes dédiés à l’enfance et l’éducation, pour la richesse de l’approche sensible qu’ils nécessitent. Elle a ainsi développé depuis de nombreuses années, une expérience et une expertise en termes de programmations dédiées à l’enseignement à travers la réalisation, dans les Pays de la Loire, de crèches, groupes scolaires, lycées, universités, écoles supérieures…