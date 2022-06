Fondée en 2003 par Thierry RAYNAL, 2Y Architecture est une agence reconnue, qui puise sa force dans la polyvalence et le savoir-faire de son équipe. Professionnalisme, proximité et créativité sont les mots d’ordre qui font de 2Y une structure flexible qui met ses compétences au service des projets des maitres d’ouvrage divers. Sa démarche se base sur le travail en groupe et le savoir partagé, alliant à la fois les idées neuves et l’expérience.

2Y accompagne le maître d’ouvrage dans la mise en œuvre de projets de grande envergure, à échelle humaine ou d’intérêt public, dans un souci constant de respect des coûts, des délais et de la qualité du suivi. Elle s’applique toujours à instaurer une relation de confiance et d’échange avec le maître d’ouvrage qui une fois établie permet de bâtir une architecture fonctionnelle et durable, liée à un territoire précis et à une économie locale.