Dotée d’importants moyens d’ingénierie, ARBONIS, filiale du groupe Vinci Construction France, conçoit et réalise tous types de projets en structure bois. De l’avant-projet aux études d’exécution, nos ingénieurs et techniciens sont en capacité d’apporter la réponse adéquate aux besoins des clients, que ce soit sur des marchés de travaux en lots séparés, en macro-lots, en construction générale bois ou en conception-construction.

Implantés sur l’ensemble du territoire, nos outils de production et nos services travaux réalisent les projets du plus simple au plus complexe. Notre organisation « Glocale » (Globale-Locale) nous permet d’être un acteur majeur sur les grands projets en France et à l’Export tout en restant proche de nos clients locaux et régionaux, nous mettant ainsi en capacité à répondre aux nouveaux défis de la construction bois.