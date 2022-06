Architecte d'intérieur spécialisée dans la rénovation d'appartements, maisons et bureaux mais aussi restaurants.

Vous désirez valoriser ou transformer votre espace avec une professionnelle passionnée et expérimentée tout en maîtrisant budget et délai ?

Mes équipes et moi-même sommes quotidiennement aux côtés de nos clients pour les aider à optimiser temps, énergie et coûts, en supervisant chaque étape du chantier : dessins, sélection des matériaux et du mobilier, négociation avec les fournisseurs, encadrement des travaux, supervision des finitions.

Chaque client ayant des attentes, un budget et des priorités différentes, j'adapte mon approche en faisant de chaque nouveau projet un challenge unique.

Au-delà de ma méthode, j’aime particulièrement voir un espace évoluer au fils du temps pour devenir le lieu de vie confortable, fonctionnel et harmonieux dont mes clients rêvaient.