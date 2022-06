Faire la connaissance de ses nouveaux voisins est toujours une opportunité de transformer une rencontre en une aventure commune. Nous envisageons la pratique de l’architecture comme un espace de partage, de complicité et d’apprentissage. Notre parcours personnel nous incite à privilégier les collaborations au travail individuel afin de régénérer régulièrement nos propres réflexions.Le centre de nos préoccupations est la création d’espaces qui soient générateurs du vivre ensemble et d’une sociabilisation accrue tant au sein de la sphère familiale qu’à l’échelle de l’urbain. Nous nous attardons toujours à prendre possession du sujet par une réflexion menée par ‘le biais’ où l’architecture se nourrit d’autres disciplines comme l’art, la sociologie, la science… Cette réflexion transversale constitue un véritable moteur enrichissant nos problématiques et celles du projet.