Le développement rapide des techniques au XIXe et au XXe siècle, associé à des mouvements spéculatifs, a entraîné la multiplication de bâtiments répétitifs construits indépendamment des particularités des lieux et des individus. Nous rejetons ces « non-achitectures » responsables de l’émergence de paysages sans caractère. Pour autant, nous ne refusons pas, les transferts d’information entre les pays qui favorisent l’apparition de nouvelles manières d’habiter, de penser les rapports construit/nature et la compréhension des rapports intérieurs /extérieurs.

Face à ces phénomènes, notre collectif largement polyglotte ne se veut pas uniquement un lieu de production mais aussi de réflexions. Fondamentalement contemporain, chaque projet est le résultat de recherches continuellement enrichies et d’un dialogue étroit avec le client, le lieu de construction et les artisans. C’est une démarche, un processus à diverses échelles remplaçant l’architecture dans un territoire, un milieu qu’elle doit éclairer. Pour renforcer ce travail prospectif, nous effectuons de nombreuses investigations sur la situation architecturale et urbaine internationales actuelles. Celles-ci ont fait l’objet de diverses publications.