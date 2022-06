Les Maîtres d’œuvre de Bio Teknik Consulting vous proposent de vous accompagner dans votre projet de construction, d’extension ou d’amélioration de votre maison.



Nous sommes spécialisés dans la maîtrise d’oeuvre de constructions écologiques et plus particulièrement de maisons à ossatures en bois, de maisons bioclimatiques, de maisons passives.



Notre savoir-faire ne se limite pas à ce type de construction et nous pouvons également vous conseiller et de vous accompagner dans tous les projets de construction de maison (en brique mono-mur, traditionnelles, utilisant une isolation écologique ou encore de la terre crue BTC …)