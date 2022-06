Emois et Bois, créateur de parquet de qualité

Emois et Bois propose dans ses magasins franciliens une large gamme de parquets d’essences de bois des plus variées : plus de 100 aspects différents soit 1500 références. La gamme phare de Emois et Bois est la collection « Couleurs du Temps », constituée de parquets teintés et huilés sur des bois sélectionnés pour leur dureté et leur grande qualité. Emois et Bois est respectueux de l’environnement depuis toujours : ses bois proviennent essentiellement de forêts européennes labellisées PEFC. Nos parquets sont disponibles sous des délais très courts.