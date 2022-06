Elément Commun est une agence de design et d'architecture d'intérieur situé spécialisée en développement de produits innovants et en aménagements d’espaces atypique (scénographie d’exposition, conception mobilier sur mesure ). Nous travaillons aussi sur des aménagements d’espaces informationnels (banque d'accueil, Espace accueil du public, chemin de visite entreprise...).

Notre objectif : Concevoir des produits et des aménagements plus intuitifs par rapport aux pratiques des utilisateurs, en questionnant leurs réflexes d’utilisation et leurs relations face aux matériaux employés.