Notre atelier d'architecture est une jeune agence avec de nombreuses références d'équipements publics et de bâtiments privés, aussi bien des constructions neuves que des réhabilitations et extensions.

notre agence est implantée à Nantes (44 - loire atlantique) au coeur du quartier Saint Anne (13 rue Dupleix)

Notre compétence s'appuie sur une forte expérience acquise grâce aux opérations et aux projets menés au sein de l'atelier L+R architecture mais également en tant que salarié dans des agences parisiennes.

Nous prenons en charge l'ensemble des études architecturales et techniques d'un bâtiment depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la livraison du chantier. Nous assurons la coordination et la synthèse des différents intervenants lors des études et du suivi de chantier.

Loïc Ruffat, architecte dplg, vous accompagne dans toutes les phases de votre projet :

- élaboration des plans, coupes et façades

- réalisation de perspectives intérieures et extérieures afin de mieux appréhender le projet

- élaboration d'un cahier des charges précis pour un chiffrage au plus juste

- consultation des entreprises

- suivi de votre chantier avec réunions hebdomadaires et mises au point technique, vérifications techniques et esthétiques des matériaux mis en oeuvre

- réception des travaux et suivi des levées des réserves pour chaque entreprises

Créativité, audace, expertise, écoute, analyse, et présence constituent le fil conducteur de notre approche méthodologique et de notre organisation de travail au service du projet