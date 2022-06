Une agence d’architecture et un Bureau d’Etudes Techniques

L’architecture que nous revendiquons et défendons se traduit par une expression contemporaine qui intègre dès les premières esquisses et réflexions une approche environnementale spécifique qui se poursuit tout au long de l’établissement du projet. Notre souci : Elaborer un projet architectural de qualité, orienté sur le respect de l’environnement et le développement durable. Cette équipe, réduite mais fortement informatisée, permet au Maître d’Ouvrage d’avoir à son service un interlocuteur unique connaissant parfaitement le projet architectural. (Bureau d’Etudes Bois Béton intégré à l’agence ) Ces moyens informatiques permettent l’ébauche de nombreuses variantes, afin d’aider dans le choix de divers partis architecturaux. Les plans sont réalisés en couleur ce qui permet une bonne gestion du chantier. La puissance de l’informatique permet une exécution dans de bonnes conditions de qualité (précision- préfabrication) L’expérience de la gestion de grands chantiers jusqu’à 12 millions d’Euros HT est totalement intégrée dans l’agence. Activité conjointe entre bureaux d’études Structures Bois et Béton et Architecte fait de notre équipe une des plus performante au niveau régional. Voir publications diverses (CNDB, CTBA, revues architectures....)