Latitude 48° est né sous le signe d’une écologie discrète mais omniprésente, intégrée à l’architecture et au projet urbain, dirigée vers une banalisation bioclimatique. L’attention donnée au lieu et au climat est le préliminaire de tout projet, sans éloigner l’acte de construire des recherches qui l’ont toujours nourri. L’approche de notre agence se veut attentive à la perception non seulement visuelle, mais aussi sensorielle, préférant le toucher des matériaux naturels, la volupté thermique à une logique de seule « performance » énergétique. A toute échelle, nous travaillons dans le rapport avec l’existant, par une économie des gestes qui privilègie des interventions légères mettant en valeur les qualités du cadre existant. L’intégration dans le paysage et la protection des milieux naturels sont le complément d'un désir de densité de vie du bâti.