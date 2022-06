Il est rare qu’une petite entreprise intervenant dans un périmètre urbain puisse participer activement au développement d’une filière en devenir, notamment en contribuant à la plus large utilisation dans la construction d’un matériau exceptionnel issu de nos forêts : Le BOIS.

C’est le choix que nous faisons au quotidien, à la fois proche de nos clients et de nos matériaux, nous construisons des terrasses de qualité pour durer.

Nos ouvrages sont à usage privatif destinés essentiellement aux aménagements extérieurs de constructions d’habitations (prolongements de pièces intérieures, cheminement divers, pourtours de piscine privative…).

Ainsi, aux cotés des autres acteurs de la filière bois, nous gérons durablement nos forêts, notre matière première tout en relevant les défis d’aujourd’hui et de demain. C’est notre engagement.

L’expertise de la société dans la conception et la réalisation de terrasse en bois de qualité peut se justifier par son nombre grandissant de chantiers réalisés depuis 2007 pour la plus grande satisfaction de nos clients.



Parallèlement, depuis le début nous travaillons avec d’autres professionnels à la rédaction d’un guide de conception et de mise en oeuvre des terrasses en bois. Notre association ATB (Association Terrasse Bois) regroupe les professionnels des métiers de la filière de la terrasse bois. Nous avons ainsi retenu et formalisés ensemble les pratiques jugées techniquement recevables, ce qui nous a permis d’élaborer le DTU 51.4 relatif aux platelages extérieurs en bois, ainsi qu’une norme sur le platelage (NF B 54-040).

Pour finir nous avons pensé que mettre en commun et codifier nos expériences respectives était le meilleur moyen d’aboutir à un document de référence : Le guide de conception et de réalisation des terrasses en bois (3ème version réactualisée et complétée) que vous pouvez vous procurer : www.terrasse-bois.org