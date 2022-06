L'atelier Numéro 5, situé dans le Nord à Wallers, revisite des meubles et objets anciens, propose des créations personnalisées sur mesure,et crée des objets de décoration. Mais c'est aussi un lieu d'apprentissage où l'on peut s'initier aux differentes techniques de peintures et de patines à base de produits 100% naturels et écologiques.