Manager de projet de formation, c'est par déformation qu'Antoine G est devenu artisan designer.

Après quelques années d’un job un peu trop sérieux où il construisait des immeubles, ce créatif s’est mis à concevoir et fabriquer de simples meubles. Rattrapé par la génétique, ce petit fils de métallier et arrière petit fils d’ébéniste marie le métal et le bois pour des créations légères mettant en valeur l'élégance des matériaux. Bois séculaire, bois d’épave ou bois de récupération, il utilise l’histoire de ces matériaux pour en écrire de nouvelles. Poursuivit par l’obsession de la forme et de l’équilibre, ses créations n’ont que la gravité comme contrainte.