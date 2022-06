Toutes nos oeuvres sortent tout droit de notre imagination. Nous mettons nos idées récup à votre service. Vous possédez de vieux objets auxquels vous êtes attachés et vous aimeriez les avoir dans votre intérieur plutôt que dans un carton au fond du garage. Contactez nous, nous vous aiderons à les recycler. Tapissière d'ameublement, Sophie restaure tout vos fauteuils avec un travail à l'ancienne et trouve toujours des tissus décalés pour en faire une pièce unique. Franck sablera vos meubles en bois ou fer pour changer complètement le look de celui-ci en rajoutant une peinture, une céruse, du collage, etc...