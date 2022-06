Des idées à la réalité, Nicolas Cuvillier est un designer global offrant un large panel de services. De l'analyse de votre besoin à la création de concepts et de solutions, Il aime particulièrement l'aménagement d'espaces contraints et l'optimisation de petits espaces. Avec une très forte expérience en design industriel, il a comme ligne de conduite de proposer des solutions à forte identité et un haut niveau de qualité. Il est également spécialisé en Eco-design.

Il travaille pour la réalisation avec l'ébéniste Antoine Mazurier.