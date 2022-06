Construire aujourd'hui selon le standard de demain...

John Debaize, architecte expérimenté et Concepteur Maison Passive Certifié, vous accompagne pour tout projet de construction neuve ou de réhabilitation.

Tektolab conçoit et optimise ses projets autour des objectifs des bâtiments basse consommation ou passifs, recherchant la mise en oeuvre de matériaux sains et écologiques, répondant à une analyse de cycle de vie (ACV) des plus performantes, afin de minimiser l’empreinte écologique globale de la construction, de l’utilisation et de la déconstruction.

Tektolab est basé au sein de l'éco-quartier de Vireloup, à Treillières, à 10km de Nantes.