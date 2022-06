Nicolas Perrottet, né en 1984, est un designer suisse établi à Genève. En 2011, il est diplômé en architecture d’intérieur de la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève (HEAD) et expérimente également le design de mobilier au Polytechnique de Milan.

Son parcours mêlé d’influences diverses et ses réflexions puisant dans des domaines très larges ont sans doute un rapport avec son désir de ne pas se limiter aux frontières d’une seule discipline. En 2012, il crée son atelier et opère dans des domaines tels que la scénographie, l’installation éphémère, l’architecture d’intérieur et le design de mobilier.

Dans sa pratique architecturale, Nicolas Perrottet prête une attention toute particulière à comprendre l’histoire des lieux dans lesquels il intervient. Pour lui, l’environnement détient des couches d’informations précieuses qui lui permettent de projeter ses images mentales et conceptuelles. Ses réponses sont ainsi franches, radicales, en accord avec le lieu afin d’éviter tout geste gratuit.

La conception de mobiliers est pour lui un moyen d’expression, un médium afin de raconter une histoire, mais aussi une façon de s’interroger sur les préoccupations liées à notre époque.