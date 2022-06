Thomas Pozzi architecte DPLG emploie son savoir faire et sa créativité pour apporter dans vos projets des solutions inventives et astucieuses. L'écoute de ses clients et le respect de ses engagements complètent une démarche axée sur le plaisir et le confort de vie.

Souvent sollicité pour des restructurations d'appartements de standing et la réalisation de maisons individuelles, son activité et ses compétences s'étendent également à l'agencement de boutiques et de bureaux.