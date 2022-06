Mademoiselle Minouchette est un atelier de restauration qui vous propose une sélection de meubles vintage coup de cœur chinés et restaurés dans l’air du temps. Au meuble classique, Mademoiselle Minouchette préfère le mobilier de caractère teinté de vintage.

Passionnée par l’esprit brocante, toujours en quête de trouvailles, c’est avec mes mains que je façonne des meubles et objets oubliés.

Ce projet, comme une évidence pour moi, se devait d’être partagé. C’est au travers de mes objets que je me livre à vous, huile de coude et pinceaux magiques sont mes alliés pour faire de mes trouvailles, des pièces uniques de votre intérieur.