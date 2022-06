Valeria COTTONE-Fondatrice de CVA

Architecte d’origine italienne, diplômée à la Faculté d’Architecture de Palerme en Italie, elle travaille en France depuis 2004 dans plusieures agence d’Architecture et Urbanisme à Paris, Lyon et Marseille.Depuis 2009 elle a décidée de travailler en indépendant pour pouvoir développer son envie d’architecture et de conception de l ‘espace. En 2010 elle crée l’agence CVA Architecte sur Marseille, avec 10 ans d’expérience dans plusieurs domaines.Créative, compétente et passionnée, capable de réalisations architecturales de qualité elle est à l’écoute de sa clientele et conjugue l’envie à la fonctionalité, la simplicité des matériaux et la richesse de la lumière, avec une attention particulière pour l’environnement.

Silin RA-Associé de CVA

Architecte d’origine cambodgienne, né à Phnom Penh en 1978, il est diplômé à l’Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy. Il a travaillé dans plusieurs agences dans la région PACA et il collabore actuellement avec des agences à Marseille. Il a suivi des études d’Architecture à l’Ecole d’Architecture de Tokyo au Japon et il est aussi diplômé à l’Ecole de Littérature Anglaise de Phnom Penh au Cambodge.