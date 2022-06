L’atelier d’architecture idar architectes urbanistes est installé

à Lyon depuis 2011. Il est basée sur l’expérience de ses deux associés, cumulée pendant plusieurs années de collaboration dans plusieurs cabinets d’architecture à Lyon, et à laquelle s’ajoute un point de vue différent du à leur origine en Allemagne.

Le travail sur des nombreux projets, de la maison individuelle à l’habitat collectif, des bureaux ou des équipements publics, de la bibliothèque ou parc de stationnement, à formé la capacité de traiter tous les types de bâtiments.

idar architectes urbanistes couvre tous les secteurs d’activité et nous proposons tous types de missions allant de l’étude de faisabilité à la direction des travaux, pour la réalisation des constructions neuves, des extensions ou des réhabilitations. Chaque projet, grand ou petit, mérite un approche approprié et une conception sur mesure. Il n’existe pas de recette universelle, à tous moment les caractéristique du lieu et de l’usage sont pris en compte pour concevoir le projet juste.

idar architectes urbanistes privilégions toujours la solution la plus adaptée au maniérisme artistique. Un bâtiment est d’abord un lieu de vivre ou de travailler avant d’être un oeuvre d’art. Mais même si la forme suit la fonction, elle pourrait être belle.

La vraie beauté nécessite toujours la fusion des deux et nous sommes prêts à la chercher avec vous pour votre projet.