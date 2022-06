Diplômée des arts appliqués Duperré et de l’école Boulle, j’ai travaillé vingt ans dans différents cabinets d’architecture intérieure à Paris.Depuis maintenant plus de 15 ans, j’ai développé ma propre activité.Mes projets vont du simple conseil à la rénovation complète d’appartements et de maisons.En fonction de la demande, je peux me limiter à la conception générale ou aller jusqu’au suivi de chantier.Avec une écoute active, une bonne compréhension de vos besoins et la touche nécessaire de créativité, je sais faire ressortir le meilleur de votre intérieur.