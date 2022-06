Bichat & Friends, un univers qui vous fera craquer : une décoration unique, originale et personnalisée pour chambre d’enfant et bébé.

Des petits personnages 3D en feutrine, hauts en couleur et joyeusement mis en scène dans des cadres décoratifs. Bichat& Friends n’a pas sa pareille pour égayer les chambres d’enfant de façon originale et ludique où se mêlent des personnages aux formes naïves, de couleurs vives et chatoyantes.

De la pieuvre turquoise au cochon rose en passant par l’hibou à lunettes, Max l’éléphant, Irène la baleine, Fripouille la grenouille, Coquin le lapin, l’arbre magique, Eric le champignon comique et bien d’autres encore…, entrez dans l’univers à la fois familier, ludique et surprenant d’une collection emprunte de souvenirs d’enfance.

Une décoration de chambre unique qui éveillera les enfants et fera le bonheur des parents.

Les créations sont entièrement faites-main et s’adressent aussi bien aux enfants, qu’à toutes celles et ceux qui ont envie de se faire plaisir ou de faire plaisir en offrant une décoration ORIGINALE, LUDIQUE, UNIQUE et PERSONNALISEE.

Les créations sont produites en mini -séries ou réalisés sur mesure en fonction des coloris de la chambre à décorer. Bichat&Friends réalise ainsi LA pièce unique rien que pour vous.

Toutes les créations et infos sont sur le site www.bichatandfriends.be