Architecte DPLG depuis 29 ans

Assurée auprès de la MAF (Mutuelle des Architectes de France )

Inscrite au tableau de l’ordre des Architectes

Notre force, c'est la personnalisation de votre projet au travers des images qui vous transporteront dans votre futur,

c’est aussi de pouvoir réaliser votre vision en images 3D

et en plans d’exécution, de vous montrer le futur au travers de notre travail afin de mieux anticiper votre manière de travailler dans votre établissement, le tout sous différentes étapes qui sont :

Croquis de principe

Plans 2D

Plans 3D

Images virtuelles

Communication des documents via internet

Chaque produit que nous concevons et réalisons est un unique exemplaire sauf volonté particulière du client.

Notre rigueur, c’est l'établissement d'un cahier des charges très précis, l’étude des différents coûts au travers de devis comparatifs, la budgétisation globale des travaux, le planning du chantier, le suivi de chantier et la réception finale de l'ouvrage. Il est désormais possible pour vous de suivre l’avancée de votre projet en temps réel au travers de documents traditionnels mais aussi en images illustrant les différents rendus de votre chantier. Le compte rendu de toutes les réunions de chantier se fait au travers de photos envoyées par mail au plus tard le lendemain de la réunion de chantier, ce qui vous permet même à distance de suivre votre chantier.