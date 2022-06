L’architecte urbaniste, Audrey

Barthomeuf a créé cette structure en septembre 2001.

L’activité professionnelle de l’atelier Urban Studio tourne autour de l’aménagement du territoire suivant deux activités complémentaires :

> Espaces publics et paysage : Réalisation de la maîtrise d’œuvre complète d’espaces publics, de voiries, et d’espaces paysagers ; Programmation et faisabilité d’espaces publics. L’expérience d’Audrey Barthomeuf a orientée les travaux de l’agence sur le paysage et l’espace public (conseil à la direction de la voirie pendant 2ans, chef de projet Secteur Gare à Valence sur 1 an). L’architecture traitée par l’agence est celle du paysage avec une spécialité en espace public, voirie, déplacement et modes doux (zone de rencontre, voie apaisée, place de village et place urbaine piétonne….)

> Urbanisme et développement du territoire : Etude de cadrage urbain, étude urbaine pré-opérationnelle, morphologie urbaine, faisabilité architecturale, programmation des aménagements urbains, plan de composition et insertion urbaine, schéma directeur, approche environnementale de l’urbanisme (AEU), assistance à la maîtrise d’ouvrage, étude de définition... L’agence travaille suivant des échelles variées de projets (de l’échelle du village à celui d’un territoire).