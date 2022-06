Bruit du frigo est un hybride entre bureau d’étude urbain,

collectif de création et structure d’éducation populaire, qui se consacre à l’étude et l’action sur la ville et le territoire habité, à travers des démarches participatives, artistiques et culturelles.

À la croisée entre territoire, art et population, nos projets proposent des façons alternatives d’imaginer et de fabriquer notre cadre de vie, en y associant tous les acteurs :

Ateliers d’urbanisme participatifInterventions artistiques dans l’espace publicAssistance à la maîtrise d’ouvrageRésidences artistiquesActions pédagogiquesWorkshop et séminairesFormations

Bruit du frigo intervient pour des communes, des collectivités locales, des structures culturelles et artistiques, des centres sociaux, des établissements scolaires, des associations d’habitants.

Bruit du frigo est membre fondateur de la fabrique POLA.