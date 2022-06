Jean-Yves Arrivetz (architecte) et Sébastien Belle (architecte d'intérieur) s'associent sur divers projets de villas et d'intérieurs. D'une signature esthétique originale, couplée à une approche sensible de la technique et de l’écologie, résulte des projets singuliers en marge des modes.

A Lyon, Genève, Cannes, Bali ou Miami, Sébastien Belle et Jean-Yves Arrivetz collaborent en proposant des créations uniques et remarquées. Portée par un regard éclairé sur l’importance de la conception bioclimatique, inspirée par les architectures primitives et séculaires, leur conception se démarque par un lien étroit entre la technique, le beau et le confort. Sculpteurs d’univers uniques, muant les surprises en évidence, alliant poésie et technicité, ils travaillent en étroite collaboration avec des spécialistes techniques du bâtiment pour développer des architectures spectaculaires et poétiques.