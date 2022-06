Le principal axe de réflexion de l'agence est la qualité de l’habitat et tous les «lieux du vécu». L’usage et les usagers sont le foyer des idées qui guide la conception. Une réflexion et des analyses qui sont développées à chaque commande, qu’il s’agisse d’habitat collectif, de maison individuelle, de rénovation ou de restructuration.

Dans ces conditions, AMAZING s’engage en amont dans le projet par la programmation et des faisabilités complètes afin de maîtriser et d’accompagner le maître d’ouvrage dans son programme. La mise en résistance du projet d’architecture face aux enjeux contemporains et aux exigences actuelles est une réalité intégrée très tôt au moyen de différents outils.