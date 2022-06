L'agence

D-ID, créée par Virginia Fernandez, architecte d'intérieur diplômée de l'Institut Saint-Luc Bruxelles et formée à l'art du Feng-Shui, intervient à plusieurs niveaux de l’aménagement intérieur, de la mise en valeur d’un bien à vendre ou à louer , en passant par des simples conseils en décoration (couleurs, lumière, matières, mobiliers, …), pour aller jusqu’à la réorganisation (voire le réagencement complet et la réalisation de meubles sur-mesure) des habitations, magasins et de bureaux.

Avec toujours comme désir d’être en harmonie avec les clients, que chaque projet se révèle comme unique, adapté au lieu, à la personnalité et au style de leur vie ou de leur espace.