J'ai découvert la mosaïque un peu par hasard il y a une dizaine d'années, attirée par les couleurs et les possibilités infinies de création... J'ai pratiqué d'abord en atelier, puis je me suis documentée, j'ai fait un stage auprès d'une professionnelle, et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ! Des heures et des heures à méditer, à tailler, à coller... et à douter, aussi, parce que quand l'oeuvre est finie, elle n'est jamais assez belle, jamais assez parfaite. C'est là que le regard des autres est important, pour nous remettre à l'ouvrage.

Vous trouverez ici des objets réalisés avec passion et patience...

Chaque pièce est unique et originale.