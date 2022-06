Chaque projet est pour nous l'occasion d'un questionnement inédit. Nous recherchons une réponse juste et adaptée au contexte. Le contexte ne se limitant pas au terrain, mais englobant le programme, les désirs et l'enveloppe budgétaire de nos clients. L'architecture étant avant tout une pratique de synthèse et de mise en relation, nous privilégions toujours le contenu plutôt que le contenant, l’espace plutôt que le concept ou la forme arbitraire, le sens plutôt que l’effet, l'éfficacité plutôt que l'image, la vérité des materiaux et de la construction plutôt que l'habillage; en évacuant toute question de style au profit d’une architecture de situation, énergitequement viable, adaptée aux usages et capable d’aboutir à une cohérence entre une écriture architecturale forte et la réalité des besoins de nos clients.