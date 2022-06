Nuance d’intérieur est une marque créé par urb’N, société fondée et dirigée par Anne-Séverine PANIZZA-JORGE depuis 2004. Après avoir accompagnée pendant plus de dix années des collectivités locales de la région parisienne en tant qu’urbaniste dans la mise en œuvre de leurs projets, Anne-Séverine JORGE a choisi d’intervenir à une échelle plus intime en conservant la même ambition : offrir un lieu de vie ou de travail de qualité aux particuliers et professionnels qui la missionnent pour leur projet de décoration et d’architecture d’intérieur.

Du simple conseil…. à la conception de votre projet de décoration d’intérieur…. et à sa concrétisation, Nuance d’intérieur et son équipe vous propose à Paris et en région parisienne (92 Hauts-de-Seine, 78 Yvelines et 95 Val d’Oise) une gamme de prestations de décoration d’intérieur et d’agencement sur-mesure pour votre maison ou votre appartement : diagnostic & conseil déco, avant-projet déco avec sa modélisation 3D, book déco & E-déco, Coordination des travaux & suivi de chantier, shopping déco & Mise en scène, Home staging & E-Home staging….

Notre équipe de décoratrice d’intérieur intervient à vos côtés pour donner vie à vos envies et vous offrir à chaque étape importante le savoir-faire indispensable à la réalisation d’un projet qui vous ressemble.