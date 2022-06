Arc-en-Scène comme architecture et scénographie, comme la rencontre logique de deux itinéraires. De nos expériences mises en commun, acquises sur de grands projets d’architecture et de scénographie, nous privilégions l’ouverture de champs d’application complémentaires, interdisciplinaires.

Confrontés tant à l’espace urbain, au patrimoine architectural et mobilier qu’au paysage ou encore à l’écrit et à la musique, nous tissons des fils, entre les mondes des possibles et l’imaginaire. Nos terrains d’expression sont la scénographie d’exposition, l’architecture intérieure et le design.