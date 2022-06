ARCHITECTE PHILIPPE GOBIN 92



Vous avez un projet architectural

Maisons : restructuration, conception, rénovation, surélévation, extension, construction contemporaine, à ossature bois, écologique de type Haute Qualité Environnementale,…

Appartements : rénovation, aménagement, architecture intérieure, transformation d’un local,…

Équipements publics : écoles, logements sociaux,…

Bâtiments professionnels : industries, immeubles de bureaux,…

Architecte D.E.S.A. (Diplôme de l’Ecole Spéciale d’Architecture) et L.I.U.P (Licence de l'Institut d’Etudes d’Urbanisme de Paris), Philippe Gobin s’est installé dans les Hauts-de-Seine (92) et intervient en France, à Paris et dans toute la région parisienne en tant qu’architecte indépendant depuis 1981. Il répond à vos besoins pour vous assister tout au long des phases de votre projet de rénovation, construction, aménagement… de sa conception à sa réalisation.

La démarche de Philippe Gobin est fondée sur un respect rigoureux du cahier des charges des commanditaires, une écoute des besoins, des espaces de vie ou de travail, un projet de construction optimisé par des principes forts articulant matières, lumières, volumes, fonctions des espaces et pérennité du bâti.

Selon la nature des projets, Philippe Gobin collabore régulièrement avec d’autres professionnels reconnus pour la qualité de leurs interventions : des architectes, des équipes de maîtrise d’œuvre pour divers projets industriels en Ile de France…, des bureaux d’étude, des infographistes, des géomètres, des paysagistes,….