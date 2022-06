MàJ Architectes a été créée en 2010. Leur bureau se situe à Marseille à deux pas de la station de tram Sainte Thérèse. Les architectes de MàJ mettent à votre disposition diverses prestations : plan de maison, permis de construire, rénovation d’appartement ou encore ouverture de commerces et autres établissements recevant du public (ERP). Ils interviennent principalement sur Marseille mais aussi aux alentours. Très attachés aux nouvelles technologies, ils travaillent uniquement sur maquettes informatiques vous permettant très rapidement de bénéficier de plan en 3D.

Cette immersion au coeur du projet, les amène à une réflexion poussée dans le domaine énergétique, en particulier grâces à des simulations d’ensoleillement. Ils réfléchissent encore plus loin que les études RT 2012 afin d’insuffler dans chacun de leur projet des normes de la maison passive. Leur méthode de travail prévoit 5 grandes étapes tout au long de votre parcours dans la réalisation de votre projet : faisabilité, esquisse, permis de construire, conception globale et suivi de chantier. Pour une plus grande flexibilité, chacune de ces étapes peut conclure la mission de l’architecte.