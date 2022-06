Pour qu’une architecture offre à la vie la dimension du bonheur, celui qui conçoit doit porter toute son attention à la relation entre l'homme et le lieu : cette relation est subtile. Le ressenti du plaisir dans l’espace varie suivant les cultures et les époques. Il ne se borne pas aux seules données rationnelles. Aujourd'hui, en Europe occidentale, la relation à la nature du monde et à l'humaine nature est devenu un besoin vital. Elle est inaccessible en architecture si l'on satisfait, dans leurs intransigeances, tous les dogmes modernes bien en cours, telle la mise a l’écart des matériaux traditionnels, la rigueur géométrique ou l’imagerie technologique. L'architecture Naturelle est une architecture proposant des méthodes appropriées, parfois irrationnelles, pour susciter avec la plus grande force la relation à la nature du monde, aussitôt ressenti en beauté.