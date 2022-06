Nos maisons sont modernes, contemporaines et sont accessibles à tous. Le mode de construction choisi vous permet de prendre possession de votre maison très rapidement.

Nous avons toutes les compétences pour concevoir votre projet architectural. Notre rôle d’architecte est avant tout de vous écouter, de comprendre vos attentes pour vous conseiller et vous aider à définir votre projet : optimisation de l’implantation de votre future maison bois sur votre terrain, utilisation judicieuse des surfaces, organisation des volumes intérieurs, aspect extérieur, choix des matériaux de finition et de coloris… Cette approche personnalisée nous permet de vous proposer une maison à caractère unique, qui prend en compte votre mode de vie. Notre expertise ainsi que notre spécialisation dans la conception de maison ossature bois nous permet aussi de vous proposer des tarifs très abordables : 28€/m2 habitable, 10€/m2 en annexes (terrasse, balcon, cave, garage, auvent, loggia etc.)

Nous avons également les compétences pour toutes les démarches administratives (dossier de permis de construire…). > En savoir plus sur le dépôt de permis de construire et d’aménager Nous avons une bonne connaissance des coûts liés à la construction d’une maison individuelle à ossature bois. Notre partenariat avec le constructeur bois nous permet de respecter votre budget initial et de vous livrer une maison bois sans surprise. Nous gardons toujours en tête votre budget pour réaliser les premières esquisses. Notre partenaire constructeur dispose d’un réel savoir faire pour réaliser votre projet de maison. Le constructeur est en charge de suivre le chantier, de réceptionner les travaux et de mettre toute son expertise au service de votre projet. Toutes les modalités d’intervention du constructeur sont décrites dans Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI). Nous vous livrons une maison d’architecte clé en main qui s’inscrit dans un cadre sécurisé.