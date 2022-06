FOREVER DESIGNER (n. masc) :

Agence lyonnaise de design dont la mission est de donner vie à des idées, des sensations, des envies. Par Extension, Forever Designer désigne les professionnels de l'agence qui emploient leur curiosité, créativité, audace et expertise au service de l'objet, de l'espace ou de l'identité visuelle. La traduction généralement proposée de Forever Designer est « Agence de design à l'écoute des clients et impliquée sur des projets à long terme » Citation : « Les Forever Designer se sont adaptés à mon projet pour proposer un suivi global de ma marque ». (Philippe Smark, 2014) L'encyclopédie du « design pour toujours » précise : les Forever Designer sont, en sus, dotés d'un laboratoire de recherche et d'expérimentation sur l'objet. SYNONYMES: efficacité, compétence, écoute ANTONYME : design à la chaîne