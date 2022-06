Designer freelance, je peux concevoir des objets ou définir des concepts qui vont trouver leur sens dans les domaines suivants :

• Les arts de la table (en intégrant notamment les supports de dégustation, les accords cuisine/environnement, l’image et le standing de l’établissement, …)

• Le mobilier et les espaces ludiques ou de détente (mobilier domestique et sauvage d‘intérieur et d‘extérieur, objet divers, …)

Pour mener à bien mes projets, j’ai adopté quelques principes :

• Utiliser et exploiter ce qui me tombe sous la main : céramique, marbre, bois, métal… et tout ce que ma créativité souhaite découvrir : béton, pierre, verre, résine, textile…

• Valoriser l’artisanat et les savoir-faire

• Éviter les standards pour favoriser la singularité

• Donner un sens, une identité aux objets

• Innover en mettant à profit les technologies disponibles

Mon objectif : vous conseiller dans vos choix techniques et esthétiques, être à l‘écoute de vos besoins et discuter ensemble des possibilités de les réaliser de manière collaborative.