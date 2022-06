Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Toulouse.

Certifiée par le Conseil français des architectes d’intérieur (CFAI).

Chaque projet est unique, comme chacun est unique. Mon rôle est de donner à un lieu l’image qui correspond à celui qui l’habite. Mon intervention consiste à réaménager les espaces et les volumes, par la maîtrise des formes, de la lumière, des matières et des matériaux. Je conçois également du mobilier sur mesure et tout élément d’aménagement.

Professionnelle en phase avec les évolutions de l’art, je vous apporte conseils et perspectives. Mais, respectueuse de votre démarche, je reste avant tout à l’écoute de vos attentes.

C’est en collaborant avec des architectes DPLG et une équipe d’artisans, sélectionnés au fil des années, que mon agence a la capacité de mener à bien votre projet dans son intégralité.